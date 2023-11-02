Пенсионерка отдала мошеннице деньги и золото на миллион рублей, чтобы снять порчу

В Петербурге аферистка убедила пожилую женщину, что на нее навели порчу, снять которую можно только с помощью золота и денег. Об этом сообщает «78.ru».

К 76-летней пенсионерке на улице подошла незнакомка, она сообщила пожилой женщине, что на нее наложили порчу, избавиться от которой можно только с помощью денег и золота.

Доверчивая петербурженка пригласила злоумышленницу в гости, та предложила завернуть деньги и золото в мешок, а после положить под подушку. Когда мошенница ушла, пенсионерка осталась без 1 млн рублей и золотых ювелирных украшений стоимостью 325 тыс. рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и установили личность аферистки, мошенницу задержали в поселке Вырица в Ленобласти.

Известно, что женщина уже имела проблемы с законом и была неоднократно судима, возбуждено уголовное дело.

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