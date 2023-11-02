Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка отдала мошеннице деньги и золото на миллион рублей, чтобы снять порчу

«78.ru»: в Петербурге женщина отдала мошеннице 1 млн рублей, чтобы снять порчу

close
100%
Depositphotos

В Петербурге аферистка убедила пожилую женщину, что на нее навели порчу, снять которую можно только с помощью золота и денег. Об этом сообщает «78.ru».

К 76-летней пенсионерке на улице подошла незнакомка, она сообщила пожилой женщине, что на нее наложили порчу, избавиться от которой можно только с помощью денег и золота.

Доверчивая петербурженка пригласила злоумышленницу в гости, та предложила завернуть деньги и золото в мешок, а после положить под подушку. Когда мошенница ушла, пенсионерка осталась без 1 млн рублей и золотых ювелирных украшений стоимостью 325 тыс. рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и установили личность аферистки, мошенницу задержали в поселке Вырица в Ленобласти.

Известно, что женщина уже имела проблемы с законом и была неоднократно судима, возбуждено уголовное дело.

Ранее многодетный отец из Курской области зарабатывал, оформляя кредиты на бездомных.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий