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В Минводах из-за проблем с шасси самолет сошел со взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Минвод самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России' class="item-image" >
Телеграм-канал Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Минеральных Водах следователи проводят проверку после того, как воздушное судно АН-2 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Инцидент произошел в аэропорту города. Самолет перед выполнением испытательного взлета не смог придерживаться изначального курса и сошел со взлетно-посадочной полосы.

Наиболее вероятно, причиной стал надлом стойки шасси.

«На борту воздушного судна находилось 3 члена экипажа, никто не пострадал», — сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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