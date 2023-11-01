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Главный раввин России призвал избежать пропаганды ненависти в стране

Главный раввин России: нужно избежать распространения пропаганды ненависти в РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный раввин страны Берл Лазар заявил, что России нужно избежать пропаганды ненависти. Об этом сообщает РБК.

По его мнению, взаимоуважение и дружба между народами позволяет России сохранять единство. Он также отметил, что ухудшения отношений могут негативно сказаться на многонациональном народе страны.

«Если, не дай Бог, сейчас эти отношения окажутся взорваны, плохо будет всем», — сказал Лазар.

Он также отметил, что еврейская община каждый день задает ему вопросы, касающиеся безопасности евреев.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил «Газете.Ru», что Россия сделает все возможное, чтобы защитить евреев от попыток проявления антисемитизма, и при этом продолжит поддерживать Палестину в вопросах создания суверенного государства.

29 октября в аэропорт Махачкалы при приземлении рейса из Тель-Авива ворвалась толпа мужчин. Участники беспорядков устроили погромы. Аэропорт закрыли, вскоре власти Дагестана сообщили, что нарушителей порядка задержали. Аэропорт Махачкалы возобновил работу 30 октября.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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