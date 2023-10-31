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В Донецке вспыхнул сильный пожар на железнодорожной станции

В Донецке произошло крупное возгорание в Буденовском районе

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Mash на Донбассе' class="item-image" >
Телеграм-канал Mash на Донбассе

В Донецке произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в Буденовском районе. По предварительной информации, причиной произошедшего стал прилетевший снаряд. На видео очевидцев заметно, как огонь высоко поднимается над домами. Возгорание дончане фиксируют из разных точек населенного пункта.

«Горят цистерны, и, видимо, не одна», — поделился автор одного из роликов.

На данный момент официальных комментариев о том, что загорелось, о пострадавших или разрушениях, нет.

Как сообщает Telegram-канал Mash, снаряд попал по составу с топливом на железнодорожной станции «Мушкетово». Предварительно, пострадавших нет.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина в камуфляжной форме попытался поджечь военкомат.

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