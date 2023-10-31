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В британский McDonald's запустили мышей в цветах флага Палестины

Активист выпустил в британском McDonald's мышей в цветах флага Палестины

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Пропалестинский активист выпустил в ресторане быстрого питания McDonald's в британском Бирмингеме десятки мышей, которые были покрашены в цвета палестинского флага. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 30 октября, вечером. Видео с акцией было размещено в соцсети TikTok, но позднее аккаунт, с которого публиковали ролик, был удален.

На видео мужчина в бандане с палестинским флагом достает из машины коробку с разукрашенными мышами, заходит к McDonald's и выпускает их на пол, скандируя лозунги в поддержку Палестины.

В конце видео появляется призыв к бойкоту ряда брендов, которые якобы поддерживают Армию обороны Израиля.

31 октября сообщалось, что власти США пытаются добиться освобождения заложников, попавших в плен к ХАМАС в результате атаки движения на Израиль. По информации телеканала CNN, усилия американской стороны осложняются расширением операции еврейского государства в секторе Газа, где боевики удерживают людей.

Ранее Палестина обвинила Израиль в прямых бомбардировках больниц в Газе.

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