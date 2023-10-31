Мужчину, надругавшегося над школьницами в детском лагере в Анапе, отправили в колонию

Анапский городской суд вынес приговор мужчине, который проник на территорию детского лагеря «Счастливое детство» и надругался над несовершеннолетними. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Слушания по делу прошли в закрытом режиме. Уроженца города Тирасполь Молдавской ССР признали виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении двух школьниц. Установлено, что 29 июля этого года мужчина проник на территорию детского учреждения в Анапе и надругался над подростками.

В результате мужчину осудили на семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также запретили заниматься педагогической деятельностью еще пять лет.

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