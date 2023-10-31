Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчину, надругавшегося над школьницами в детском лагере в Анапе, отправили в колонию

В Анапе осудили мужчину, надругавшегося над школьницами в детском лагере

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Анапский городской суд вынес приговор мужчине, который проник на территорию детского лагеря «Счастливое детство» и надругался над несовершеннолетними. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Слушания по делу прошли в закрытом режиме. Уроженца города Тирасполь Молдавской ССР признали виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении двух школьниц. Установлено, что 29 июля этого года мужчина проник на территорию детского учреждения в Анапе и надругался над подростками.

В результате мужчину осудили на семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также запретили заниматься педагогической деятельностью еще пять лет.

Ранее под Хабаровском педофил изнасиловал двух девочек, затащив их в гаражи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий