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Бездомный откусил крымчанину полгубы за отказ дать закурить

В Ялте бездомный откусил мужчине часть губы за отказ дать закурить

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Ялте бездомный напал на мужчину за то, что тот отказался дать ему закурить. Об этом сообщает Telegram-каналу «Mash на волне».

Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала. По словам пострадавшего, он сидел на лавке и читал книгу, когда к нему подошел бродяга и попросил сигарету. Мужчина ответил, что не может помочь ему, так как не курит. После этого у бездомного случилась вспышка агрессии: он набросился на мужчину и откусил ему полгубы, а затем скрылся с места ЧП.

Пострадавший вызвал «скорую», врачи забрали его в больницу.

Ранее полиция РФ установила личность блогера, который издевался над бездомными.

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