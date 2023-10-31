Бездомный откусил крымчанину полгубы за отказ дать закурить

В Ялте бездомный напал на мужчину за то, что тот отказался дать ему закурить. Об этом сообщает Telegram-каналу «Mash на волне».

Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала. По словам пострадавшего, он сидел на лавке и читал книгу, когда к нему подошел бродяга и попросил сигарету. Мужчина ответил, что не может помочь ему, так как не курит. После этого у бездомного случилась вспышка агрессии: он набросился на мужчину и откусил ему полгубы, а затем скрылся с места ЧП.

Пострадавший вызвал «скорую», врачи забрали его в больницу.

Ранее полиция РФ установила личность блогера, который издевался над бездомными.