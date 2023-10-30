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На Украине назвали решение США условием для визита Зеленского в Москву

Азаров: Зеленский приедет в Москву на переговоры, если ему скажут в США

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Kevin Lamarque/Reuters

Владимир Зеленский приедет в Москву немедленно при условии, если ему скажут в США. Так считает бывший премьер Украины Николай Азаров, пишут «Известия».

Он добавил, что действующий указ о запрете переговоров Киева с Москвой также могут отменить, если так решат западные партнеры Украины.

«Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: «Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву». И так будет сделано немедленно», — подчеркнул он.

Азаров обратил внимание, что думать о том, что украинские власти принимают решения самостоятельно, могут только люди, которые не знают, как работает эта система.

Он заявил, что у него есть знакомый, близкий к правительству Украины, которые сказал, что власти не могут назначить районного прокурора или судью «без согласования с американцами».

«Они же закон приняли, по которому судей подбирает специальная комиссия. А состоит она из американцев», — заключил Азаров.

Ранее политолог объяснил, сможет ли Киев отвлечь внимание Запада от Израиля.

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