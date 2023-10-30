Врач рассказал, какие продукты могут вызывать головную боль

Продукты, в которых содержится большое количество соли, могут провоцировать головную боль. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Если у человека есть какие-то проблемы с артериальным давлением, то есть оно нестабильное, и пациент это ощущает через головную боль, то продукты, которые увеличивают давление, у него могут вызывать такое недомогание», — пояснил эксперт.

По его словам, соль может приводить не только к головным болям, но и к задержке жидкости, повышению давления. К продуктам с большим содержаниям соли относятся, например, соевый соус и полуфабрикаты, в том числе, колбасы.

Помимо этого, вызвать головную боль может и алкоголь, продолжил врач.

«Может быть головная боль как во время употребления спиртного, так и наутро. Алкоголь способен влиять как на уровень общего давления, так и внутричерепного», — заключил Арзамасцев.

Ученые из Наньчанского университета до этого выяснили, что потребление кофе снижает риск мигрени, но не других неврологических заболеваний.

Ранее врач рассказала, как снять головную боль без лекарств.