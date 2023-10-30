В России призвали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов

В России необходимо разработать законопроект о выдаче электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Соответствующее предложение она направила зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой и председателю комитета по охране здоровья Бадме Башанкаеву, передает RT со ссылкой на копию документа.

Электронным сертификатом можно будет оплачивать реабилитационные мероприятия, а также питание и проживание пациентов и сопровождающих их близких в специализированных учреждениях. Также по таким сертификатам, согласно предложению Волынец, можно будет получить компенсацию за расходы на дорогу до учреждения.

Сейчас в России механизм предоставления детям-инвалидам качественных и эффективных услуг по комплексной реабилитации не урегулирован до конца, отметила омбудсмен в своем обращении. Электронный сертификат, по ее мнению, помог бы упростить получение государственной социальной помощи и сделать ее более прозрачной.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении возможности летнего отдыха для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, который подразумевает ежегодное выделение региональных квот для инклюзивного летнего отдых. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года.

Ранее также сообщалось, что работающие родители, имеющие детей с инвалидностью, получат возможность копить положенные им дополнительные выходные и использовать сразу до 24 дней.