Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России призвали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов

Омбудсмен РТ Волынец призвала ввести сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов

close
100%
Freepik.com

В России необходимо разработать законопроект о выдаче электронных сертификатов на комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Соответствующее предложение она направила зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой и председателю комитета по охране здоровья Бадме Башанкаеву, передает RT со ссылкой на копию документа.

Электронным сертификатом можно будет оплачивать реабилитационные мероприятия, а также питание и проживание пациентов и сопровождающих их близких в специализированных учреждениях. Также по таким сертификатам, согласно предложению Волынец, можно будет получить компенсацию за расходы на дорогу до учреждения.

Сейчас в России механизм предоставления детям-инвалидам качественных и эффективных услуг по комплексной реабилитации не урегулирован до конца, отметила омбудсмен в своем обращении. Электронный сертификат, по ее мнению, помог бы упростить получение государственной социальной помощи и сделать ее более прозрачной.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении возможности летнего отдыха для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, который подразумевает ежегодное выделение региональных квот для инклюзивного летнего отдых. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года.

Ранее также сообщалось, что работающие родители, имеющие детей с инвалидностью, получат возможность копить положенные им дополнительные выходные и использовать сразу до 24 дней.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий