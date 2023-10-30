В сектор Газа прибыли 24 грузовика с гуманитарной помощью из Египта

В сектор Газа через КПП «Рафах» прибыли еще 24 грузовика с гуманитарной помощью, сообщает на своей странице в социальной сети X общество Красного Полумесяца Палестины.

По имеющейся информации, в воскресенье вечером в Газу прибыли 24 грузовика египетского Красного Полумесяца с продовольствием и предметами медицинского назначения. Таким образом, общее количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые были пропущены в сектор Газа, достигло 118. При этом отмечается, что ввоз топлива на территорию анклава по-прежнему запрещен.

Ранее американская администрация подтвердила, что Соединенные Штаты участвовали в восстановлении связи в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».