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В Германии выпустили манифест с правилами для мигрантов

Bild в манифесте к мигрантам из 50 пунктов объяснило, как вести себя в Германии

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Kerstin Joensson/AP

Немецкое издание Bild опубликовало манифест для мигрантов из 50 пунктов, объясняющий им, как нужно себя вести в Германии.

Отмечается, что манифест носит заголовок «Германия, у нас проблема». В издании подчеркнули, что опубликовали манифест после нападения ХАМАС на Израиль, когда выяснилось, что много людей в ФРГ «ненавидят ценности и демократию».

«В нашей стране есть много людей, которые борются против нашего образа жизни. Тех, кто радуется убийству ни в чем не повинных граждан. Кто учит своих детей ненавидеть других, потому что они «неверные». Кто хочет запретить женщинам носить юбки и брюки. Они презирают законы и вместо них слушают радикальных проповедников. Они пользуются нашей терпимостью, потому что хотят другого общества», — говорится в манифесте.

Он содержит 50 пунктов для прибывающих в страну. Например, пункт 4 гласит, что мигранты должны выучить немецкий язык. Пункт 6 отмечает, что в Германии не принято скрывать лицо, за исключением карнавала или коронавируса. В пункте 8 говорится, что безопасность Израиля является национальным интересом Германии и поддержка еврейского государства не является предметом для обсуждения.

До этого издание Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) писало, что в Германию в сентябре текущего года незаконно прибыли свыше 21 тыс. человек.

Ранее The Guardian писало, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.

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