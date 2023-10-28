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Путин направил телеграмму Токаеву после трагедии на шахте в Казахстане

Путин выразил соболезнования Токаеву после аварии на шахте в Караганде

Президент РФ Владимир Путин обратился к казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву в связи с аварией на угольной шахте имени Костенко. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил глубокие соболезнования Токаеву в связи с трагедией в Карагандинской области, а также попросил передать слова сочувствия семьям пострадавших работников. В то же время президент пожелал здоровья и скорейшего восстановления всем, кто получил травмы в результате ЧП.

«Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей», — добавил Путин.

Утром 28 октября руководитель администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявил, что на шахте имени Костенко произошел пожар. Впоследствии издание Tengrinews.kz назвало предварительную причину аварии, сообщив о возможном взрыве газометана.

Согласно последней информации, в настоящее время в туннелях заблокированы 23 человека. Всего на объекте работали 252 шахтера, из которых 208 человек удалось успешно вывести на поверхность.

Позже пресс-служба президента республики сообщила, что Токаев прибыл на место ЧП. В заявлении было указано, что глава государства намерен лично проконтролировать выяснение обстоятельств случившегося и проследить за операцией по спасению горняков.

Ранее в администрации президента Казахстана рассказали о планах в отношении компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта.

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