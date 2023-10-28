В Израиле сообщили о перехвате ракеты «земля — воздух», выпущенной из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету класса «земля — воздух», выпущенную с территории Ливана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале израильских войск.

Как указано в заявлении, снаряд был выпущен по одному из военных беспилотников страны. При этом сразу после провокации бойцы ЦАХАЛ начали наносить удары по месту пуска ракеты.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля сорвала атаку ракеты класса «земля — воздух», которая была выпущена из Ливана», — говорится в публикации.

В ночь на 28 октября израильский истребитель атаковал объект движения «Хезболла», расположенный на ливанской территории. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, удар стал ответом на попытку запустить ракеты в сторону Израиля.

Указанный инцидент произошел 27 октября, и в результате снаряды упали на территории Сирии. После этого командование Армии обороны Израиля приняло решение о проведении ответной операции против движения «Хезболла».

25 октября министр иностранных дел Израиля Эли Коэн обвинил иранские власти в попытке развязать войну на северной границе страны. По словам главы ведомства, с этой целью Тегеран использует ливанское движение «Хезболла».

Ранее Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Ливан.