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В челябинском баре произошла поножовщина, ранения получили трое посетителей

В Челябинске после поножовщины у бара ранения получили трое человек

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Depositphotos

В Челябинске трое мужчин получили ранения возле ночного заведения. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметил инсайдер, в полиции о произошедшем в баре Gipsy, расположенном на углу улицы Кирова и улицы Труда, узнали в четыре утра.

Местный житель обратился к правоохранителям и рассказал, что между посетителями заведения произошла поножовщина. После этого стражи порядка задержали 21-летнего молодого человека. По предварительным данным, именно он ранил ножом троих человек. Одного из них спасти не удалось.

У подозреваемого изъяли предмет, похожий на холодное оружие. Материалы дела переданы в Следственный комитет.

Ранее на юге Москвы дворники устроили драку на ножах и попали в больницу.

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