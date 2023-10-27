Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алабая в ошейнике, который покусал мужчину и женщину в Башкирии, поймали

Домашнего алабая из своры уличных собак, нападавших на жителей Салавата, поймали

В башкирском Салавате отловили домашнего пса, который напал на людей вместе с уличными собаками. Об этом рассказали в администрации города.

Нападение животных на мужчину и женщину произошло 27 октября на Ленинградской улице. Судя по кадрам, сначала пес вцепился в рукав куртки пострадавшей, а через некоторое время повалил на землю потерпевшего, укусив его за руку. Известно, что в результате мужчина получил травму предплечья.

«На место происшествия была направлена служба отлова, которая после поиска животного обнаружила его в районе перекрестка улиц З. Валиди – Ленинградская. Животное было поймано и будет размещено в приюте, для дальнейшего осмотра ветеринаром», — сказано в заявлении городской администрации. Представители мэрии отметили, что работа по отлову остальных собак не прекращена.

После двух инцидентов прокуратура организовала проверку. Пойманный алабай, по имеющимся данным, не был бродячим, а находился на самовыгуле. Его владельца могут привлечь к ответственности.

Ранее в Омске ребенка госпитализировали после нападения агрессивной собаки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий