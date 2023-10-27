В Госдуме призвали ввести индивидуальные тарифы за вывоз мусора

Управляющие компании в России должны взимать плату с жильцов за вывоз мусора по индивидуальным тарифам, исходя из объема накопленных отходов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Нужно брать с граждан плату не фиксированную, как сейчас, а по фактически накопленному объему отходов. В ряде стран такая практика есть. С вас берут денег столько, сколько от вас мусора образовалось. Это если совсем грубо. Есть специальные контейнеры, которые позволяют вести такой учет. Они чуть дороже обычных, но система эта есть и в ряде стран применяется — взимание оплаты по фактическому объему», — отметил депутат.

По его мнению, пилотный проект можно сначала запустить в Москве и Московской области, а после — распространить по другим регионам. Это также сподвигнет граждан перейти на раздельный сбор мусора, чтобы меньше платить, добавил Бурматов.

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец до этого говорил, что в России необходимо ввести меры поддержки и поощрения для граждан, которые участвуют в раздельном сборе отходов. Он предложил премьер-министру Михаилу Мишустину разработать «гибкую систему стимулов» для граждан.

Ранее в Госдуме рассказали, как бороться с «бытовыми рецидивистами» в жилом доме.