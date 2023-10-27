Мэр Москвы подвел итоги проекта «Учебный день в музее» за 2023 год

За 2022-2023 учебный год 88 тыс. ребят из 273 школ и колледжей приняли участие в проекте «Учебный день в музее», сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что проект, запущенный в 2017 году, позволяет школьным педагогам проводить полноценные учебные дни в пространстве музеев.

«На нескучных уроках дети лучше усваивают информацию и совершенствуют свои исследовательские навыки. Например, в Государственном музее обороны Москвы изучают свойства окружностей и секторов на примере системы воздушной обороны Москвы в Великую Отечественную войну», — добавил Собянин.

В проекте «Учебный день в музее» задействована 31 площадка. Для них разработаны 214 уроков практически по всем школьным предметам с 1 по 11 класс, 115 из них доступны онлайн-формате.