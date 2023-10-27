Польская туристка сообщила о засилье россиян в Египте

Туристка из Польши пожаловалась на засилье россиян на египетских курортах, сообщает портал Onet.

Гражданка Польши по имени Эмилия отправила в редакцию письмо, где с возмущением описала ситуацию в Египте, где, как она пишет, «русское влияние» заметно уже в аэропорту. По ее словам, в аэропорту звучала чаще всего именно русская речь, а большинство встречающих ходили с табличками с надписями на русском языке.

Не меньшее возмущение Эмилии вызвал отель, который предоставил им информационные памятки на русском языке, несмотря на польские паспорта у группы туристов.

«Тогда я сломалась. Я сказала, что не понимаю эти иероглифы и попросила английскую версию», — пишет Эмилия.

Туристка пишет, что во время отдыха она отказалась сделать селфи с двумя россиянами, обозвав их «агрессорами». В ответ на это россияне удивились и ответили, что ничего не имеют против Польши. Также Эмилия отметила, что из-за большого количества отдыхающих россиян, она не могла найти место, где бы не звучал русский язык.

До этого туроператоры назвали альтернативу Турции для путешествий россиян.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.