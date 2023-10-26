Фридмана не пускают в Лондон

Суд Лондона заявил об отсутствии возможности у российского предпринимателя Михаила Фридмана вернуться в Великобританию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебную пресс-службу.

Согласно информации агентства, судья Пушпиндер Саини отметил в постановлении, что возвращение бизнесмена в Британию «не будет возможным», так как ему вменили запрет на поездки.

Ранеее попавший под западные санкции бизнесмен Михаил Фридман проиграл суд по делу о запрете оплаты услуг по содержанию своего лондонского особняка.

До этого Фридман покинул Британию и приехал в Москву. Президент России Владимир Путин, комментируя возвращение на родину бизнесмена, заявил, что одно дело нарушать закон, а другое — морально-этические нормы.

В сентябре Великобритания ужесточила санкции в отношении бизнесмена.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.