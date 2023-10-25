В Черногории освободили экс-полковника ФСБ

Фигурант «дела Захарченко», экс-полковник ФСБ Дмитрий Сенин, для которого гособвинение запросило 11-летний срок, получил госзащиту и убежище в Черногории, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следователей, Сенин выступал посредником при передаче взятки. В публикации говорится, что Черногория отказалась выдать его России, после чего процесс в столичном военном суде фактически потерял смысл.

Приговор Дмитрию Сенину собираются огласить 26 октября. В дальнейшем его могут направить в Черногорию для исполнения, но власти республики, вероятно, вновь откажут России. По данным источников, экс-офицер взят в Подгорице под госзащиту.

При этом Сенин по-прежнему остается в международном розыске, однако при рассмотрении вопросов о его возможной экстрадиции из других стран будет учитываться принятое Черногорией решение.

Бывший глава управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года.

Во время обысков по делу в квартире его сестры были найдены наличные деньги в разных валютах на общую сумму около 9 млрд руб.

Всего у семьи Захарченко было изъято в пользу государства 11 квартир, 16 машино-мест, четыре автомобиля, а также полукилограммовый золотой слиток.

Экс-полковник был приговорен к 12,5 года лишения свободы. К этому добавился еще срок за коррупцию. Сейчас экс-полицейский отбывает наказание в виде 16 лет строгого режима.

В ноябре 2019 года экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко признали «заключенным, склонным к побегу и нападению на охрану»

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ изъяла у чиновников имущество на миллиарды рублей с начала года.