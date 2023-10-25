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Член «Дигории» рассказал о роли таможенной службы в России

Политолог Клышко: статус и роль Федеральной таможенной службы укрепляются

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Shutterstock

Таможенная служба является одним из основных механизмов государственной политики по обеспечению экономической безопасности и защите национальных интересов России. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Савелий Клышко.

«Времена кризисных 90-х годов, когда государственный аппарат был недостаточно силен для контроля всех процессов, а через государственную границу вывозилось «все хорошее», а ввозилось «все плохое», канули в прошлое», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сегодня система таможенного регулирования является одной из самых модернизированных сфер в стране. По его словам, ведомство постоянно стремится облегчить и усовершенствовать систему таможенного оформления и контроля, внедряя автоматизированные и цифровые решения.

«В нынешней геополитической обстановке перед ФТС РФ ставятся новые задачи и возникают новые риски. Во-первых, необходимо обеспечивать безопасность государства, исключать любые виды провокаций и диверсий, которые могут поступать со стороны недружественных стран. Во-вторых, с переадресацией логистических цепочек, бизнес-приоритетов и внешнеэкономических связей на Восток нужно обеспечить увеличение темпов роста товарного оборота со странами Азии», — сказал Клышко.

Он уточнил, что это особенно заметно по работе федеральных и региональных органов власти субъектов, имеющих государственную границу с КНР. В пример он привел нову инфраструктуру в приграничных зонах, а также работа по упрощению таможенного контроля.

«Статус и роль Федеральной таможенной службы только укрепляются. Это важный инструмент наращивания внешнеэкономических связей, поддержки развития бизнеса и обеспечения экономического суверенитета. С большим внедрением современных технологий динамика роста только увеличится», — заключил он.

Напомним, в День таможенника Российской Федерации празднуется 25 октября. В этот день в 1653 году появился первый таможенный устав.

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