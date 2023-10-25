В Газе оценили обстановку в системе здравоохранения

Палестинское движения ХАМАС объявило о крахе системы здравоохранения сектора Газа на фоне проблем с отсутствием препаратов, топлива и электричества. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ХАМАС.

В среду, 25 октября, представители движения опубликовали пост под названием «Развал системы здравоохранения в секторе Газа».

Поясняется, что в медицинские учреждения анклава не поступают топливо и электроэнергия, а также необходимые медикаменты и оборудование.

К настоящему моменту также возникла нехватка медицинского персонала.

«Кроме того, часть больниц была разрушена или выведена из строя в результате обстрелов, еще часть превращена в пункты временного размещения», — объяснили в ХАМАС.

До этого в ХАМАС заявили об обстреле израильского города Эйлат. Объяснялось, что обстрел стал ответом на преступления «сионистов» в отношении мирных жителей.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.