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Стало известно, кому опасно употреблять клетчатку

Врач Арзамасцев: людям с заболеваниями ЖКТ опасно употреблять клетчатку

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Depositphotos

Людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, не стоит употреблять клетчатку. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Клетчатка — это достаточно тяжелая волокнистая пища. Ее нельзя есть при проблемах с желудком воспалительного характера. Например, при гастрите в стадии обострения, потому что клетчатка может ухудшать ситуацию», — предупредил Арзамасцев.

Кроме того, осторожность с клетчаткой стоит соблюдать тем, у кого есть серьезные воспалительные заболевания кишечника, например колит или болезнь Крона, добавил диетолог. Он отметил, что при таких диагнозах стоит отказаться от любой грубой пищи, в том числе, свежих овощей, зелени, недоваренных каш и цельнозернового хлеба.

Ученые из Университета Балеарских островов до этого выяснили, что употребление кофе, достаточного количества клетчатки и приверженность средиземноморской диете значительно снижают риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), также известной как ожирение печени.

Ранее были названы продукты – лидеры по содержанию клетчатки.

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