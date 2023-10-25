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МВД объявило в розыск художника Philippenzo

Уличного художника Philippenzo объявили в розыск

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Philippenzo/VK

Правоохранители объявили в розыск волгоградского стрит-арт художника Philippenzo. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации не указана статья, по которой разыскивают Philippenzo (настоящее имя Филипп Козлов). Сам мужчина на данный момент находится на территории другого государства.

Правоохранители уже обращали внимание на художника после того, как в День России мужчина нарисовал в Москве граффити со словами «Изроссилование». После этого он уехал за границу.

В сентябре 2023 года у Philippenzo прошли обыски, в рамках которых изъяли часть его работ. По версии СМИ, художника могут обвинять по статье о вандализме.

Ранее в Грузии задержали босса итальянской мафии.

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