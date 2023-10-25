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Россиянина засосало в конвейер на работе, врачи не смогли его спасти

В Ленобласти рабочего засосало в конвейер, его не спасли

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В порту Усть-Луга в Ленобласти 58-летнего рабочего засосало в конвейер. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«В европейском серном терминале порта слесаря затащило в конвейер по погрузке контейнеров», — рассказал источник, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, после случившегося его извлекли из-под прижимного вала на ленте. Мужчина получил серьезные травмы. Спасти его не удалось.

По предварительной информации, причиной случившегося стало несоблюдение техники безопасности. Слесарь проигнорировал предписание и не стал обходить контейнер по кругу.

Ранее в Ульяновской области рабочему ампутировали руку после того, как ее затянуло в конвейер.

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