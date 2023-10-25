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«Стоматолог» без образования заработал 370 тыс. рублей на установке муляжей имплантов

Лжестоматолог из Башкирии поставил пациентам муляжи имплантов на 370 тыс. рублей

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В Башкирии мужчина выдавал себя за стоматолога и заработал 370 тыс. рублей, устанавливая пациентам муляжи имплантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

35-летний житель Нефтекамска решил подзаработать и арендовал кабинет в местной стоматологии, несмотря на свое среднее специальное образование. Мужчина дал объявление и привлек таким образом 10 клиентов. Он несколько месяцев притворялся зубным врачом и, пользуясь доверием пациентов, назначал им имплантацию зубов.

При этом, по данным канала, большинству из пострадавших хирургическое вмешательство не требовалось. Пациенты, посетившие кабинет лжестоматолога, были вынуждены обратиться в другие клиники. Настоящие врачи определили, что вместо имплантов потерпевшим установили муляжи.

Виновника осудили за мошенничество и назначили ему четыре года принудительных работ.

Ранее москвичей предупредили о попытках мошенников получить данные врачей и учителей.

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