В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В

Российский препарат против гепатита В «Антигеп-Нео» прошел все клинические испытания, ему выдали регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения. Об этом сообщается в Telegram-канале государственной корпорации «Ростех».

В настоящий момент данный препарат готов к началу серийного производства в РФ.

«Компания НПО «Микроген», входящая в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», получила удостоверение Минздрава России о регистрации лекарственного препарата против гепатита B», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Уточняется, что итоги клинических исследований подтвердили хорошую переносимость разработанного препарата.

Данный препарат позволит обеспечить профилактику гепатита В как у детей, так и взрослых.

Сроки начала серийного производства препарата пока не приведены.

До этого иммунолог Владимир Болибок предупреждал, что тридемии и осложнений от вирусов поможет избежать вакцинация.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.