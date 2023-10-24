Модель Playboy пошла в полицию из-за блокировки соцсетей

Модель Playboy из Москвы обратилась в полицию после того, как ей не смогли разблокировать соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Профиль 36-летней модели Аннабель Нильсен некоторое время назад заблокировали модераторы соцсети из-за большого количества откровенного контента. Женщина хотела восстановить свою страницу, поэтому обратилась к специалисту, которого нашла в интернете.

Профессионал пообещал выполнить работу за 25 тысяч рублей. Модель перевела ему деньги, но в результате мужчина не смог разблокировать профиль. За невыполненную работу он вернул россиянке только 11 тысяч рублей.

В результате женщина обратилась в полицию.

Ранее мошенники взломали профиль блогера Акуны Мататы и украли деньги у ее подписчицы.