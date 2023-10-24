Россияне хранили дома 10 тысяч боеприпасов, оружие и шкуру тигра

Правоохранители задержали двух подозреваемых в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает МВД Медиа.
Два жителя Краснодарского и Приморского краев, по версии полиции, хранили в своих домах арсенал оружия. У мужчин 63 и 64 лет обнаружили пистолеты, стрелковое и гладкоствольное оружие. Помимо этого, в домах подозреваемых нашли более 10 тысяч боеприпасов и взрывчатые вещества.
«Кроме того, изъята шкура тигра, предположительно, добытая в результате незаконной охоты на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», — сообщается в публикации.
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