Россияне хранили дома 10 тысяч боеприпасов, оружие и шкуру тигра

Правоохранители задержали двух подозреваемых в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает МВД Медиа.

Два жителя Краснодарского и Приморского краев, по версии полиции, хранили в своих домах арсенал оружия. У мужчин 63 и 64 лет обнаружили пистолеты, стрелковое и гладкоствольное оружие. Помимо этого, в домах подозреваемых нашли более 10 тысяч боеприпасов и взрывчатые вещества.

«Кроме того, изъята шкура тигра, предположительно, добытая в результате незаконной охоты на животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», — сообщается в публикации.

В отношении россиян возбуждено уголовное дело. На данный момент решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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