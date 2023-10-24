Стало известно, на что россияне чаще всего берут кредиты

Россияне чаще всего оформляют кредиты на покупку автомобиля и бытовой техники. Реже всего жители страны берут займы на организацию свадьбы, подготовку детей к школе или открытие бизнеса, передает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Покупку машины и бытовой техники причиной кредита назвали 26% участников опроса, чуть меньше — 25% — взяли кредиты на покупку квартиры. Еще 19% оформляли кредит на ремонт.

На оплату учебы и путешествия кредиты брали 13% и 10% респондентов соответственно. Самыми редкими причинами для оформления кредита стали хобби (7%), помощь друзьям или родственникам (6%), подготовка детей к школе (4%), открытие бизнеса (4%) и свадьба (3%).

В целом когда-либо кредиты брали 72% опрошенных, причем 44% продолжают платить долг, а 28% рассказали, что смогли закрыть кредит досрочно. Никогда не брал ни одного кредита и не собирается этого делать каждый четвертый опрошенный.

Всего в исследовании принимали участие 2,8 тыс. жителей всех регионов страны.

Напомним, россияне смогут запрещать себе брать кредиты с 1 июня 2024 года. Сообщалось, что 2/3 населения России находятся в зоне высокой долговой нагрузки.

В сентябре в России выдача льготных ипотечных кредитов достигла исторического максимума, несмотря на ограничение предложения.