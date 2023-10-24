В Перми самолет с пассажирами выкатился с полосы

Аэропорт Перми закрыт из-за выкатившегося с полосы пассажирского лайнера. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России (МСУТ СКР).

Авиаинцидент в Большом Савино произошел сегодня в 6:30 (местное время) после посадки Boeing-737 авиакомпании Smartavia. В момент ЧП на борту находилось 186 человек (из них 14 детей) и шесть членов экипажа. В результате нештатной ситуации никто не пострадал. Воздушное судно не получило повреждений.

На текущий момент пассажиры уже доставлены в здание аэропорта, решается вопрос об эвакуации воздушного судна на стоянку.

МСУТ СКР выясняет все обстоятельства авиационного инцидента. Предварительная причина происшествия — неблагоприятные погодные условия, указали в комитете.

Центральное МСУТ СК России проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

23 октября сообщалось, что в Британии пассажирский самолет застрял в грязи после посадки в шторм. Воздушное судно, летевшее с Корфу, попало в шторм «Бабет» при заходе на посадку в аэропорту Лидс-Брэдфорд 20 октября. Пилоты сумели посадить самолет, но приземление оказалось жестким, и судно выкатилось за пределы полосы, где и завязло в грязи.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.