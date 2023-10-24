Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Перми самолет с пассажирами выкатился с полосы

Самолет с пассажирами выкатился с полосы в аэропорту Перми, людей эвакуировали

Аэропорт Перми закрыт из-за выкатившегося с полосы пассажирского лайнера. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России (МСУТ СКР).

Авиаинцидент в Большом Савино произошел сегодня в 6:30 (местное время) после посадки Boeing-737 авиакомпании Smartavia. В момент ЧП на борту находилось 186 человек (из них 14 детей) и шесть членов экипажа. В результате нештатной ситуации никто не пострадал. Воздушное судно не получило повреждений.

На текущий момент пассажиры уже доставлены в здание аэропорта, решается вопрос об эвакуации воздушного судна на стоянку.

МСУТ СКР выясняет все обстоятельства авиационного инцидента. Предварительная причина происшествия — неблагоприятные погодные условия, указали в комитете.

Центральное МСУТ СК России проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

23 октября сообщалось, что в Британии пассажирский самолет застрял в грязи после посадки в шторм. Воздушное судно, летевшее с Корфу, попало в шторм «Бабет» при заходе на посадку в аэропорту Лидс-Брэдфорд 20 октября. Пилоты сумели посадить самолет, но приземление оказалось жестким, и судно выкатилось за пределы полосы, где и завязло в грязи.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий