ВОЗ заявила, что появление пандемий в мире нельзя остановить

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил ТАСС, что пандемии, включая COVID-19, не могут быть полностью остановлены, но можно принять меры для подготовки к ним.

На 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, проходящей в Астане, Клюге отметил, что в глобализированном мире возможны и другие пандемии. Однако главное — быть готовыми к ним. Он подчеркнул, что из пандемии COVID-19 было извлечено множество уроков, которыми ВОЗ собирается поделиться.

По оценке Клюге, хотя остановить пандемии невозможно, можно лучше подготовиться к ним.

Также академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «Газете.Ru», что в России необходимо создать банк прототипов вакцинных препаратов против тех инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Это позволит вводить в оборот новые вакцины за 40-45 дней. Такой подход позволит защитить население при возникновении новых пандемий.

Ранее врач рекомендовал «ковидные» средства для защиты от гриппа и ОРВИ.