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Врач рассказала, по каким признакам можно распознать развитие проблем с сердцем

Врач Чернышова: боли за грудиной могут указывать на развитие проблем с сердцем

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Depositphotos

Боли за грудиной являются самым настораживающим признаком, который может указывать на развитие проблем с сердцем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Люди в основном считают, что сердце болит слева, там, где мы его прослушиваем. Но боли при нарушении коронарного кровотока, то есть при недостаточном кровоснабжении сердечной мышцы, как правило, ощущаются за грудиной. <...> Если при физической или эмоциональной нагрузке возникают боли за грудиной, то это первый повод обратиться к врачу как можно скорее», — отметила эксперт.

Кроме того, насторожить должны нарушение сердечного ритма, одышка и появление отеков на ногах. В этом случае Чернышова также рекомендует обратиться к специалисту. По ее словам, пациентам для профилактики рекомендуется посещать терапевта хотя бы раз в год даже при отсутствии жалоб на здоровье.

«Нужно делать ЭКГ, сдавать элементарные анализы, чтобы врач послушал, посмотрел. Это такой необходимый минимум, чтобы ничего не пропустить», — заключила врач.

Старшая медсестра из Британского фонда сердца Синди Джодар до этого рассказала, что тошнота, усталость, потливость, боль в спине или челюсти, а также одышка могут сигнализировать о наличии сердечных заболеваний.

Ранее кардиолог рассказал, что могут означать шумы в сердце.

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