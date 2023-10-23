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В ФСБ пресекли попытку россиянина перейти на сторону ВСУ

ФСБ предупредила жителя Хакасии о недопустимости госизмены

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудникам Федеральной службы безопасности объявлено предупреждение о недопустимости государственной измены жителю Абакана Республики Хакасия, готовившегося перейти на сторону украинских военнослужащих. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на представителей регионального управления ФСБ.

Как установлено российским ведомством, россиянин 1983 года рождения много раз взаимодействовал с украинскими государственными и националистическими организациями касательно отправки в зоне боевых действий и участия на стороне Вооруженных сил Украины.

«Для этого он намеревался вступить в ряды Вооруженных сил РФ или частных военных компаний, после чего перейти на другую сторону», — пояснили в ФСБ.

Поясняется, что если бы мужчина воплотил план в жизнь, ему бы грозила уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

До этого ФСБ задержала жителя Орла за совершение диверсий по заданию СБ Украины. 38-летний подозреваемый получал инструкции по организации диверсий через мессенджер.

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