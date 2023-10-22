В Палестине рассказали, скольким жителям сектора Газа пришлось покинуть дома из-за войны

Правительство сектора Газа сообщило, что 70% жителей анклава, или 1,5 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны Израиля и ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Газы.

Сообщается, что эти люди размещены в центрах приема.

При этом уже сообщалось, что запасы медикаментов в секторе исчерпаны.

18 октября в ООН заявили, что запасов еды в магазинах в секторе Газа хватит на 4-5 дней, а всего продовольствия — на две недели.

До этого председатель движения ФАТХ и президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы останутся на своей земле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.