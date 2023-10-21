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Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазинах

Адвокат Кудерко: мошенники вновь пытаются обналичить на кассах деньги

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Depositphotos

Мошенники снова стали расплачиваться за покупателей в магазинах, используя украденные карты. Об этом рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Злоумышленники хотят заплатить, так как срочно нужны наличные, а банкомата поблизости нет.

«В этот момент жертвой мошенников становится собственник той самой пластиковой карты, с которой совершен расчет», — пояснила юрист.

Эксперт в качестве примера привела случаи, когда расчет производится с карты, о которой ее владелец даже не знает. По словам Кудерко, этому способствуют упрощенные банковские программы выдачи кредитных пластиковых карт.

Накануне москвичей предупредили о попытках мошенников получить данные врачей и учителей. По данным ФСБ, аферисты подменяют телефонные номера и аккаунты в соцсетях. Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов.

До этого в России появилась новая мошенническая схема, по которой злоумышленники обманывают именинников.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.

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