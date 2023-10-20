В Тюменской области могут переименовать несколько неоднозначных названий сел

Российские села Вагина и Конченбург могут сменить свои названия из-за нового законопроекта. Об этом сообщает Ura.ru.

Согласно информации ресурса, населенный пункт так назвали в честь фамилии его основателя — Вагина. Он расположен в Аромашевском районе Тюменской области.

Кроме того, исчезнуть с географических карт региона может и село Конченбург, что с сибирско-татарского языка переводится как «пролитая кровь». Оно находится в Нижнетавдинском районе.

Фракция «Новые люди» разработала законопроект, который запрещает использовать оскорбительные слова в названиях населенных пунктов. Депутаты привели в пример села Лох, Шалава, Бухалово, Мусорка и другие. По их мнению, жители стыдятся подобных наименований и из-за этого покидают свои села. Местные власти в ответ призвали депутатов обратить внимание на отсутствие в селах дорог и больниц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в селе Лох ранее отказались менять название.