Жителей британского полуострова напугало «апокалиптическое» розовое небо, пишет Daily Star.

Как пишут местные СМИ, загадочное явление ранним утром наблюдали жители полуострова Танет в графстве Кент. Люди начали публиковать фотографии розового неба в соцсетях и делиться своими догадками, почему оно такого цвета.

«Я думал, что начался конец света», — написал одни из комментаторов.

Впрочем, оказалось, что источником розового света были огни с крупного промышленного завода по сельскому хозяйству и растениеводству, расположенному за чертой города.

«Мы используем розовые светодиодные лампы, они имеют гораздо более низкие уровни выбросов по сравнению с другими типами ламп для выращивания растений», — говорится в заявлении предприятия.

Ранее жителей Сингапура напугало кольцо черного дыма в ясном небе.