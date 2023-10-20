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Кемеровский учитель истории силой выгнал ученика с урока и попал на видео

В Кемерово учитель силой выгнал с урока ученика, отказавшегося покидать класс

В Кемерово учитель истории силой выгнал с урока ученика, который отказался самостоятельно покидать класс. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Кузбасса».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на уроке истории в одной из кемеровских школ. Один из учеников отказался покидать класс по просьбе учителя, и тогда педагог удалил школьника из помещения при помощи физической силы. Несовершеннолетний применил сопротивление и нецензурную лексику в адрес сотрудника образовательного учреждения.

«Ты че сюда в бар пришел?», — спросил педагог в ответ на нецензурную угрозу со стороны юноши.

Одноклассники школьника сняли произошедшее на видео. Ставшие очевидцами инцидента ученики отметили жестокость педагога, но не уточнили, что привело к сложившейся ситуации.

Ранее эксперты высказались об идее допускать к работе с детьми экс-осужденных.

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