Омбудсмен Рады рассказал об итогах проверки военно-врачебных комиссий

После проведения проверок во всех военно-врачебных комиссиях (ВВК) на Украине обнаружен ряд проблем, в том числе с нарушением прав военнообязанных. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

«Регулярно обращались заявители, отмечавшие более десятка возмутительных нарушений прав, связанных с работой ВВК», — написал он.

Согласно информации омбудсмена, проведено 833 мониторинга, то есть проверена работа 445 комиссий, а также 388 госпитальных, гарнизонных ВЛК и гражданских лечебных учреждений.

«Подтвердили ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека», — сообщил Лубинец.

Среди них: отсутствие единого реестра военнообязанных с анамнезами по истории болезни, излишняя формальность в прохождении ВЛК, коррупция, несоблюдение электронной очереди и прочее, отмечается в публикации.

Лубинец анонсировал создание рабочей группы с участием всех ответственных ведомств в целях закладки фундамента для регулирования действующих нормативно-правовых актов, касающихся прохождения военно-врачебных комиссий.

В сентябре Лубинец захотел призвать в армию всех ограниченно годных украинских мужчин.

Ранее на Украине два сотрудника военкомата избили лежащих мобилизованных.