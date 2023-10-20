Около 30 детей находятся в заложниках у ХАМАС

Около 30 детей находятся среди заложников, которых ХАМАС захватил в Израиле, нападая на южные районы страны. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

По данным израильской армии, общее число заложников составляет порядка 200 человек.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что ХАМАС не говорил о том, что может отпустить заложников.

До этого Нофаль заявлял, что правительство Палестины окажет помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. Дипломат отметил, что совсем недавно обговорил соответствующие действия с представителями РФ. В частности, в обсуждении приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел страны.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль потребовал эвакуировать 1,1 млн палестинцев из северных районов сектора Газа в преддверии проведения наземной операции. По данным международной организации, власти страны указали на необходимость завершить вывод людей в течение 24 часов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался о бездействии международной организации по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.