Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд запретил сбившей женщину в Щелково сотруднице УК водить машину

Суд запретил определенные действия работнице УК, которая сбила женщину в Щелково

close
100%
Depositphotos

Щелковский суд избрал меру пресечения сотруднице УК, которая сбила девушку в Щелково. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурантка не сможет совершать определенные действия, среди которых использование телефона, интернета, вождение автомобиля и общение с другими участниками процесса.

Соответствующее решение суд вынес после ДТП на улице Космодемьянской. По версии следствия, сотрудница управляющей компании села в машину, и, когда сдавала назад, наехала на местную жительницу. Затем женщину переехали еще раз.

Состояние самой пострадавшей оценили как удовлетворительное. Тем не менее, специалисты продолжают наблюдать за ней.

Ранее в Петербурге беременная женщина получила травму живота во время ДТП.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий