Суд запретил сбившей женщину в Щелково сотруднице УК водить машину

Щелковский суд избрал меру пресечения сотруднице УК, которая сбила девушку в Щелково. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигурантка не сможет совершать определенные действия, среди которых использование телефона, интернета, вождение автомобиля и общение с другими участниками процесса.

Соответствующее решение суд вынес после ДТП на улице Космодемьянской. По версии следствия, сотрудница управляющей компании села в машину, и, когда сдавала назад, наехала на местную жительницу. Затем женщину переехали еще раз.

Состояние самой пострадавшей оценили как удовлетворительное. Тем не менее, специалисты продолжают наблюдать за ней.

Ранее в Петербурге беременная женщина получила травму живота во время ДТП.