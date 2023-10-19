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Россиянин упал с лошади и попал в больницу с внутричерепной гематомой

В Волгограде врачи удалили мужчине гигантскую внутричерепную гематому

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В Волгограде успешно прооперировали мужчину с опасной гематомой в головном мозге. Об этом сообщает комитет здравоохранения региона.

К медикам 55-летний местный житель обратился спустя несколько дней после того, как упал с лошади. Он пожаловался на сильные головные боли.

Изначально врачи предполагали, что у россиянина инсульт, но во время обследования у пациента обнаружили огромную внутричерепную гематому, которую впоследствии удалили во время операции.

«Первые сутки пациент провел в реанимации. На следующий день после операции его перевели в отделение и разрешили ходить по палате», — сообщается в публикации.

На данный момент мужчина готовится к выписке из стационара. Его жизни ничего не угрожает.

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