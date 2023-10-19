Первые грузовики с гумпомощью для Газы проедут через КПП «Рафах» 20 октября

Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью, которая предназначена для жителей сектора Газа, проедут через контрольно-пропускной пункт «Рафах» 20 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство Maan.

В материале указано, что отправку продовольствия и товаров первой необходимости будет контролировать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как сказал один из высокопоставленных представителей египетской службы безопасности, с этой целью руководитель международной организации лично прибудет на КПП «Рафах».

19 октября телеканал Al-Qahera al-Ihbariya со ссылкой на источники сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гтерриш намерен принять участие в международном саммите по палестинскому вопросу. Мероприятие состоится 21 октября в столице Египта.

По данным телеканала, руководитель международной организации уже подтвердил свое присутствие на саммите. Также ожидается, что в Каир прилетят главы ряда ближневосточных и европейских государств.

В этот же день специальный самолет МЧС России, на борту которого находилась гуманитарная помощь для жителей сектора Газа, прибыл в египетский город Эль-Ариш. Товары были доставлены самолетом Ил-76, который вылетел с подмосковного аэродрома Раменское.

Ранее правительство Израиля пообещало допустить в сектор Газа гуманитарную помощь с территории Египта.