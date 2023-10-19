Минздрав Палестины сообщил о 3,5 тыс. погибших от обстрелов Израиля

Минздрав Палестины сообщил, что после начала войны Израиля и ХАМАС погибли 3,5 тыс. человек, а еще 12 тыс. получили ранения. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается о 69 убитых и 1,3 тыс. раненых на Западном берегу реки Иордан.

До этого Израиль сообщил, что при обстрелах ХАМАС получили ранения 4,4 тыс. человек, а 306 израильских военных были убиты. Говорится о 1300 погибших мирных жителях.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.