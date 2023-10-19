Журналист назвала провальным визит Байдена на Ближний Восток

Визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток провалился, так как король Иордании Абдалла II и глава Палестины Махмуд Аббас отказались от встречи с ним. Так считает международный журналист и политический обозреватель Анна ван Денски, которая сказала это на своем YouTube-канале.

В столице Иордании Аммане Байден должен был провести переговоры с Абдаллой II, Аббасом и еще президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Однако встречу отменили из-за ракетного удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа и объявления траура.

Отказы от переговоров можно считать публичными «пощечинами» Джо Байдену, заключила ван Денски. Она недоумевает, почему администрация США организовала такую провальную поездку.

18 октября Джо Байден прибыл с визитом в Израиль. Он заявил, что сделал это, чтобы мир увидел поддержку Штатов еврейского государства.

Американский лидер также заявил, что Штаты обеспечат поступление всей помощи, которая понадобится еврейской стране.

Ранее в России заподозрили Байдена в уходе в политический астрал.