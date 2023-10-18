Организация исламского сотрудничества осудила ООН за отсутствие мер по Ближнему Востоку

Организация исламского сотрудничества (ОИС) выразила разочарование по поводу того, что Совбез ООН не смог принять ни один проект резолюции по Ближнему Востоку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Организация исламского сотрудничества <...> выражает глубокое сожаление и осуждение в связи с неспособностью Совета Безопасности Организации Объединенных Наций выполнить свои обязанности путем принятия решительного решения о прекращении военных преступлений, совершаемых израильскими оккупационными силами против палестинского народа в секторе Газа и на всей палестинской территории», — отметили в ОИС.

Организация заявила, что отсутствие важных решений в ООН по прекращению палестино-израильского конфликта негативно сказывается на роли Совбеза в поддержании международного мира и безопасности и защите мирного населения.

18 октября Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бразилии по палестино-израильскому конфликту. За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза ООН, Великобритания и Россия воздержались от голосования, только США проголосовали против.

17 октября также не был принят проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждаются удары по сектору Газа и стороны призывают прекратить огонь.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.