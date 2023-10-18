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Организация исламского сотрудничества осудила ООН за отсутствие мер по Ближнему Востоку

ОИС: в ООН ничего не сделали для прекращения войны в Газе

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Mike Segar/Reuters

Организация исламского сотрудничества (ОИС) выразила разочарование по поводу того, что Совбез ООН не смог принять ни один проект резолюции по Ближнему Востоку. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Организация исламского сотрудничества <...> выражает глубокое сожаление и осуждение в связи с неспособностью Совета Безопасности Организации Объединенных Наций выполнить свои обязанности путем принятия решительного решения о прекращении военных преступлений, совершаемых израильскими оккупационными силами против палестинского народа в секторе Газа и на всей палестинской территории», — отметили в ОИС.

Организация заявила, что отсутствие важных решений в ООН по прекращению палестино-израильского конфликта негативно сказывается на роли Совбеза в поддержании международного мира и безопасности и защите мирного населения.

18 октября Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бразилии по палестино-израильскому конфликту. За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза ООН, Великобритания и Россия воздержались от голосования, только США проголосовали против.

17 октября также не был принят проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждаются удары по сектору Газа и стороны призывают прекратить огонь.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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