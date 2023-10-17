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Украинские беженцы могут остаться без жилья в Великобритании

Тысячи беженцев с Украины в Британии могут утратить жилье из-за финансирования

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Frank Augstein/AP

Тысячи украинцев, которые живут в Великобритании в статусе беженцев по программе «Дома для Украины», возможно, останутся без жилья, утверждается из доклада Национального финансово-контрольного управления Британии. Об этом сообщает РИА Новости.

«По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать», — следует из прогноза организации.

Известно, что программа Великобритании «Дома для Украины» предлагала британцам выступить спонсором для предоставления украинскими беженцам гуманитарной визы и временно предоставить жилье на срок не менее шести месяцев. В обмен жителям гарантировано пособие в размере 350 фунтов в первый год с запуска программы в марте 2022 года, и 500 фунтов в следующие 12 месяцев. Выплаты производились из бюджетных средств.

По словам авторов доклада, финансирование спонсоров программы должно было завершиться в марте 2024 года. При помощи этой меры поддержки свыше 130 тыс. человек смогли обрести временное жилье в Британии.

«То есть, если принимающие лица не будут готовы принять украинцев без этих выплат, или министерство по социально-экономическому развитию не продлит благодарственные выплаты на третий год, потребуются другие решения по размещению», — подчеркивается в докладе.

До этого в DM сообщили, что в Шотландии украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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