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Российский корабль сел на мель недалеко от Мурманска

Грузовое судно «Александр Гусев» попало на мель в Баренцевом море

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Юлий Ахромеев/РИА «Новости»

Грузовое судно «Александр Гусев», по предварительным данным, село на мель в Баренцевом море недалеко от города Мурманска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мурманский морской спасательно-координационный центр.

«Да, мы подтверждаем, грузовое судно «Александр Гусев» село на мель в Баренцевом море», — пояснили в спасательно-координационном центре.

В настоящий момент предпринимаются меры для устранения последствий инцидента с грузовым судном.

Подчеркивается, что сейчас ситуация пока до конца не ясна.

Дополнительных подробностей о происшествии рядом с Мурманском нет.

В июле в МЧС сообщили, что судно «Михаил Сомов» село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа. Тогда угрозы затопления и разлива топлива не было. Задачей «Михаила Сомова» была доставка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей.

Также весной спасательное судно прибыло на помощь севшему на мель у берегов Сахалина сухогрузу KC Hadong.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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